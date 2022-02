Landelijk 34.638 nieuwe besmettingen | NEF verlengt regeling terrasuitbreiding

De omikrongolf van het coronavirus zwakt snel af. In de afgelopen week zijn 310.144 positieve testuitslagen geregistreerd. Dat is 37 procent minder dan de week ervoor, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het is ook het laagste weektotaal in vijf weken tijd.

Het aantal positieve tests daalt voor de tweede week op rij. "De daling in de besmettingsgolf lijkt ingezet", concludeert het RIVM dan ook.

In de afgelopen week belandden 1214 mensen in het ziekenhuis met het coronavirus onder de leden. Dat is 12 procent minder dan een week eerder.