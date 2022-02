Coronanieuws 22 februari: Landelijk 34.638 nieuwe besmettingen | NEF verlengt regeling terrasuitbreiding

In het noorden worden in verhouding de meeste coronagevallen vastgesteld. Volgens het RIVM komt dat doordat de noordelijke provincies de afgelopen tijd juist de minste besmettingen hadden. Andere delen van het land hadden in de afgelopen maanden veel positieve testen en daar zijn nu meer mensen immuun voor het coronavirus.

Volgens berekeningen van het RIVM was afgelopen week in Fryslân één op de veertig mensen besmet met het coronavirus. Rotterdam-Rijnmond had in verhouding de minste besmettingen. Daar gaat het om één op de tachtig mensen.