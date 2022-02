54-jarige visser begint opnieuw: "De één koopt een Harley, ik koop dit"

"De zee trekt", zegt Bron. "Ik zat in de gasleidingen, maar daar zie ik niet zoveel toekomst meer in. In de visserij wel." Zijn keuze is opmerkelijk, omdat niet iedereen blij is met visserij. Veel milieuorganisaties strijden tegen het overbevissen van de zee.

Geen probleem, volgens Bron: "Ik heb passieve visserij gekocht. Daar zit geen bodemberoering bij. De regering wil dat verbieden, maar daar heb ik dus geen last van."