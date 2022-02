Ameland, de gemeente die balanceert tussen inkomsten en leefbaarheid

Deze spagaat tussen leefbaarheid en inkomsten is terug te vinden in de verkiezingsprogramma's. Ameland'82 is voorstander van het faciliteren of zelfs bevorderen van het bestaande toerisme. Zo wil de partij inzetten op de nieuwe toeristische markten, zoals zorgtoerisme.

De andere partijen vinden juist dat de groei van het toerisme afgeremd moet worden. Ameland Eén stelt dat de drukte vooral merkbaar is in het vervoer: op de weg, op de boot en op de fietspaden.

Toerisme spreiden

De drukte is seizoensgebonden, daarom wil de partij inzetten op het beter sturen van de vervoersstromen. Bijvoorbeeld met het Duitse systeem van milieustickers op auto's. Bovendien geeft de partij de voorkeur aan meer kleinschalige verblijven en horecazaken, dat zou zorgen voor een betere spreiding van het toerisme.

Dat laatste punt komt bij meer partijen terug. CDA kandidaat-raadslid en natuurliefhebber Martin Oud beklemt dat er nagedacht moet worden over de leefbaarheid van het eiland. Volgens hem moet het eiland zoveel mogelijk autovrij worden gemaakt en moet er een plan komen voor het omgaan met de natuur.