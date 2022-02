Omgewaaide boom als serveerplankje: "Hout verdient een tweede leven"

"Een tweede leven klinkt wat cru, als het om een dooie boom gaat. Maar het idee is: nu worden bomen vaak als brandhout versnipperd of er wordt biomassa van gemaakt. Dat is heel erg zonde. Het is prachtig hout om meubels of andere producten van te maken. Dus zeggen wij: in plaats van dat je het van over de hele wereld aansleept, kun je ook het hout gebruiken dat in je eigen stad groeit."

Ook op eigen erf een slachtoffer

Voor de actie reizen ze door heel Fryslân, wanneer het weer er beter op wordt. Op zoek naar geschikte bomen van hardere houtsoorten, en niet te dun. Ook van het eigen erf kunnen de meubelmakers hout verwerken: daar viel in de storm een boom om.