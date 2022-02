Van der Molen stelt minister vragen over vertraging Afsluitdijk: "Tijd is geld"

"De aanpak van de Afsluitdijk is een verhaal van vertraging op vertraging. En daarmee komen de bredere sluis, de nieuwe bruggen en diepere vaargeulen verder onder tijdsdruk te staan. En tijd is geld", zo schrijft Van der Molen op sociale media. Daarom heeft hij vragen aan minister Mark Harbers gesteld.

Van der Molen wil weten hoe precies staat met de planning en kosten van het verruimen van de sluizen, het vervangen van de bruggen bij Kornwerderzand en het verdiepen van de vaargeulen in het IJsselmeer.

Marktbijdrage

Onlangs lieten scheepsbouwers en transporteurs weten toch wel een eigen bijdragen te willen leveren aan het verbreden van de sluis in de Afsluitdijk. De provincie Fryslân beloofde daarna opnieuw in gesprek te gaan met het Rijk. Maar sinds vorige maand is er nog niet meer duidelijkheid gekomen, zo concludeert de CDA'er.

Verder wil hij weten wat de consequenties zijn van het zouter worden van het IJsselmeer en wat er kan worden gedaan om dat tegen te gaan. Ook wil Van der Molen weten hoe het zit met mogelijke geïnteresseerden voor zandwinning bij projecten zoals de vismigratierivier.