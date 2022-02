Spieringvisserij bij Afsluitdijk voorlopig stilgelegd door rechter

De natuurorganisatie is bang dat het vissen nadelig uitpakt voor vogels bij het IJsselmeer, die spieringen eten en daarmee ook voor hun voortbestaan.

Het verlenen van de vergunning is volgens de Vogelbescherming vreemd met het oog op de inspanningen van het ministerie voor de komst van een vismigratierivier. Dat moet in de toekomst de plaats zijn voor vissen die van de Waddenzee naar het IJsselmeer willen en andersom.

In afwachting stilgelegd

De rechtbank zal op een later moment het bezwaar van de Vogelbescherming inhoudelijk beoordelen, daarvoor zal ook de informatie van deskundigen worden gevraagd over de gevolgen van de visserij voor de vogels. Omdat de rechtbank niet zeker is of die gevolgen er wel of niet zijn, wordt de visserij stilgelegd, in afwachting van de inhoudelijke behandeling.

Het stilleggen geldt tot 15 maart 2022, na die dag mag er volgens de vergunning al niet meer op spiering worden gevist. De vissers mogen van de rechter nog wel het gebied in om in de gaten te houden hoeveel spiering er precies zit. Die gegevens moeten ze volgens de vergunning aanleveren.