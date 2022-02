Van Gent boos door wéér een containerverlies: "Economie toch weer voor ecologie"

Van Gent had voor de storm al gebeld met de Kustwacht en Rijkswaterstaat. "Omdat ik benieuwd was of er nog schepen op de routes boven de eilanden waren. Dat was toen niet het geval, er kwam nog één schip aan dat het advies voor de noordelijke route zou krijgen. Maar je ziet het."

Het schip Marcos V verloor 26 lege containers. Er is naar gezicht, maar het lukte niet om de containers te lokaliseren.

Hartenkreet

Burgemeester Van Gent vindt het onbegrijpelijk. "Het is echt een hartenkreet van mij: wie verzint het nu dat je met windkracht 10-11 met lege containers van Duitsland naar Nederland gaat varen boven de Waddeneilanden. Ik begrijp het niet. Ik wil dat hier actie op komt."

Van Gent pleit er al jaren voor om te regelen dat schepen bij noodweer niet de zuidelijke vaarroute boven de eilanden moeten nemen. Ze hoopt steeds op een vaarverbod in dergelijke omstandigheden, maar dat is internationaal ingewikkeld.