CNV-voorzitter: "Er moet een recht op thuiswerken komen"

Werkgevers vragen aan de andere kant één op de drie thuiswerkers om weer naar kantoor te komen als het thuiswerkadvies vervalt. "Op zichzelf is dat wel logisch, nu vrijdag alle maatregelen versoepeld worden", zegt voorzitter van het CNV Piet Fortuin. "Maar het is ook de vraag wat werknemers zelf willen, en uit onderzoek komt naar voren dat dat hybride werken best bevalt."

Het thuiswerken heeft verschillende voordelen, zegt de CNV-voorzitter. "Grootste voordeel is dat we van heel wat werkzaamheden, waarvan we dachten dat dat alleen op locatie kon, hebben gezien dat dat ook gewoon thuis kan."

Ondanks de voordelen ervaren werknemers ook verschil met werken op kantoor. "Mensen zeggen: 'het enige dat ik mis is het contact met de collega's, het sociale verkeer."

Recht op thuiswerken

Op dit moment hebben de meeste werkgevers echter geen thuiswerkbeleid. Het CNV wil dat werkgevers het ook na de coronacrisis voor werknemers mogelijk maken om thuis te werken, als de werknemers dat willen. "We hebben zelfs gezegd dat er een soort recht moet komen om thuis te werken. Geef de mensen de ruimte om thuis te werken."

Dat betekent ook dat de werknemers hulp moeten krijgen bij het inrichten van een goede plek om te werken. "De werkgevers is volgens de Arbowetgeving verplicht om te zorgen voor een goed thuiswerkplek."

De toekomst

Het zogenoemde hybride werken is de toekomst, zegt Fortuin. "Ik ben er zeker van. In wat voor vorm dat dan is, één, twee, drie dagen, maar dat is de toekomst. Het is wel belangrijk dat er op de werkvloer goed overleg komt, maar dat is wel de nieuwe manier van werken."