Wim de Ron over keeperswissel Heerenveen: "Totaal geen logische keuze"

Goede fase in de eerste helft

Sportverslaggever Andor Faber die commentaar gaf bij het duel van Heerenceen zag een goede fase in de eerste helft. "Ik vond Heerenveen prima onder de druk van PSV uit voetballen. De maakten eindelijk weer een doelpunt, maar je verliest hem in vier minuten na de rust."

In De Kuip in Rotterdam zat sportverslaggever Geert van Tuinen bij de wedstrijd van Cambuur. "Dat was de mindere van Feyenoord, maar gezien de aanpassing op het middenveld was de zaak beter onder controle in verdedigend opzicht. In dat licht kun je tevreden zijn."