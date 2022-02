Fryslân neemt de stormschade op: "Schuttingen en tuinhuisjes laten we nog even"

Woningcorporatie Elkien heeft ook genoeg te doen: bij de verhuurder zijn al zo'n 450 meldingen binnengekomen. Het gaat met name om lekkages en dakpannen. Volgens een woordvoerder van Elkien loopt het aantal meldingen nog op.

Bosgebied mijden

In de bossen bij Oranjewoud is Staatsbosbeheer druk bezig om loshangende takken te verwijderen en wandelpaden vrij te maken. De organisatie roept mensen dan ook op om de bossen even niet te bezoeken.

Losse takken en ingescheurde oksels

Boswachter Manon van Wesel: "Je zou denken: die storm is wel gaan liggen. Maar er hangen nog wel takken in de bomen. Soms zie je dat een 'oksel' is ingescheurd, op de plek aan de stam waar een tak begint. Dan is er niet veel wind nodig om ervoor te zorgen dat een tak valt. Dus het is nog gevaarlijk om het bos in te gaan."