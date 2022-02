Taalspellen Wordle en Wurdian nu ook in het Fries

Wurdian is de Friese versie van het al jaren populaire spelletje Wordfeud. Wordle in een nieuw, snel groeiend spel. De Friese versie van dat spelletje is ontwikkeld door student Jelle Besseling.

De app Wurdian was er al langer. Ronald van den Berg heeft Friese roots en woont in Stockholm, hij heeft zijn eigen versie van Wordfeud in drie talen ontwikkeld. In samenwerking met de Afûk heeft het spel nu ook een volledig Friese app-omgeving. Daarnaast heeft Wurdian een ingebouwd taalleermiddel, waarmee niet-Friestaligen ook van het spelletje kunnen leren.

Wordle wordt Wurdl

Het online woordspelletje Wordle is de afgelopen tijd snel populair geworden, maar er was nog geen Friese versie. Nu is er naast een Engelse en een Nederlandstalige versie dus ook een officiële Friese versie, met de naam Wurdl. Het spelletje is gratis en kan vanaf maandag, op Internationale Moedertaaldag, gespeeld worden op deze website.