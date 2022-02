Twee minderjarigen verdacht van datalek op Liudger Drachten

Het Liudger deed op 20 januari aangifte van het datalek, waarbij de gegevens van 1.150 leerlingen, hun ouders en medewerkers openbaar zijn gemaakt.

De jongens zijn vorige week dinsdag aangehouden. Ze worden verdacht van computervredebreuk, datadiefstal en het verspreiden van gegevens. De twee jongens zijn inmiddels weer vrij, maar blijven verdachte in de zaak, laat de politie maandag weten.

Toegang kregen met programma

Eind november mocht een leerling een laptop van een docent gebruiken, omdat hij zelf niet eentje bij zich had. De leerling heeft toen een programma geïnstalleerd op de computer, waardoor hij met zijn schoolgenoot toegang had tot de gegevens van de laptop.

De gelekte gegevens zijn onder meer namen, adressen, telefoonnummers en bijzonderheden van leerlingen, hun ouders en de personeelsleden. De gegevens zijn in januari gepubliceerd op het internetplatform Discord.

Gegevensdragers in beslag genomen

Een van de verdachten woont in Drachten, de ander komt uit de gemeente Opsterland. Bij doorzoekingen bij de jongens thuis zijn gegevensdragers in beslag genomen. Hoe oud de jongens zijn, is niet bekend gemaakt.