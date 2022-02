Ooievaarstichting baalt van beschuldigingen: "Gerommel in de marge"

"Er zijn absoluut niet teveel", zegt Folkertsma. "Ik geloof dat wij in heel Nederland 1.200 paren ooievaars hebben. Om een vergelijking te maken, er zijn 12.000 paren blauwe reigers."

Hij merkt dat de tendens steeds vaker is om ooievaars de schuld te geven van slechte jaren voor weidevogelsoorten. Bijvoorbeeld als er minder kuikens van weidevogels het nest verlaten. "Het wordt wel vaker gesuggereerd, het heeft naar mijn mening te maken met onkunde, of de één roept het en de ander neemt het voor waar aan." Volgens hem is het "gerommel in de marge": de invloed van de ooievaars zou minimaal zijn.

Het wijzen naar de ooievaars heeft onder andere te maken met het uiterlijk en de bekendheid van de grote vogels, zegt Folkertsma. "Men ziet er twee of drie in het weiland lopen, dan valt hij op en denken mensen direct dat hij alle kuikens opeet. Maar dat valt reuze mee."

160 paren in Fryslân

It Eibertshiem is een stichting die opgericht is om de ooievaars te redden. "In 1970 waren er geen paren meer in Fryslân, nu zijn het er zo'n 160. Je ziet ze aanmerkelijk meer."

De afgelopen dagen had Fryslân te maken met storm Dudley, en daarna de nog stevigere storm Eunice. De schade aan ooievaarsnesten is echter beperkt gebleven. "Het is wonderwel gegaan. Er zijn er wel meer, mar wij hebben zicht op zo'n 80 nesten. In Earnewâld zijn twee nesten uit een boom gewaaid, in Beetsterzwaag maar één nest. Dus die zitten toch vaster dan we verondersteld hadden."