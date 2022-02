Verkiezingsborden D66 Weststellingwerf vernield: "Een dictatoriale tendens"

De D66-voorman vindt dat de acties niet meer met democratie te maken hebben. "In Zandhuizen werd al binnen een dag een poster met een spuitbus bewerkt. Triest dat we in zo'n samenleving leven."

"We hebben een aantal jongeren bij D66 enthousiast gemaakt voor de lokale politiek. Ze komen net kijken. Die ervaren dit als bedreigend. Bovendien stoppen we hier veel geld en energie in. Ik vind dat je respect hoort te hebben voor andermans eigendommen."