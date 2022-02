Grootste deel Leeuwarder buurten heeft te weinig groen

Dat zegt de organisatie Natuur & Milieu na eigen onderzoek. Ze hebben onderzoek gedaan in de veertig grootste gemeenten, waarvan Leeuwarden de enige Friese is. In de 47 buurten die in Leeuwarden zijn onderzocht hebben er 26 te weinig groen.

Die norm ligt op 75 vierkante meter voor één huis. De Rijksoverheid heeft die norm in 2004 vastgesteld.

Zes van de onderzochte Leeuwarder buurten hebben helemaal geen hectares aaneengesloten groen. De Wereldgezondheidsorganisatie beveelt dit wel aan.