Stormen houden Fryslân in hun greep: schade nog lang niet weg

De schade is niet alleen aan het gebouw: de stenen zijn recht op de auto gevallen die op de oprit stond. "Ik was net ervoor aan komen rijden. Gelukkig is het toen niet gebeurd."

En er is meer schade. "Dakpannen, de schutting, de schutting van de buren, een zandbak. Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen."

Extra alert

De aannemer is dit weekend langs geweest. "Die hebben de dakpannen er nog afgehaald, want die zaten los. Het is niet erger geworden, maar je hoort binnen de wind heel erg. Je bent dus extra alert."