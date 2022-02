Coronanieuws 21 februari: 42 patiënten in Friese ziekenhuizen | 1.990 besmettingen

Het is extra druk in de dierenpensions omdat veel mensen in de coronacrisis een hond hebben aangeschaft en nu zonder het dier op vakantie willen.

"Veel mensen gingen thuiswerken en wilden gezelschap om zich heen. Dus zijn er veel honden aangeschaft. We hebben het superdruk in de dagopvang en de crèche", zegt Lucelien van Koppen van een dierenpension in Pijnacker tegen Omroep West.

Volgens Van Koppen hebben honden die in de coronapandemie zijn gekocht vaak gedragsproblemen. "De hond is gewend dat de baas of bazin altijd thuis was en nu er weer meer op kantoor wordt gewerkt, zit de hond alleen. Dat is hij niet gewend, dus er wordt wat afgeblaft."