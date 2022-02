42 coronapatiënten in Friese ziekenhuizen | Rutte wil verbroedering

In Fryslân hebben in 2021 evenveel mensen overnacht in accommodaties zoals hotels en campings als in 2019, het jaar voor de pandemie. De Friese situatie is uitzonderlijk als je kijkt naar de situatie in de rest van het land.

Landelijk 30 procent minder overnachtingen

Want in Nederland kwamen er minder buitenlandse toeristen dan in 2020. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het gaat om een afname van 13 procent ten opzichte van 2020. Als je het vergelijkt met het laatste jaar voor de pandemie, 2019, gaat het zelfs om een afname van 69 procent.

Nederlanders gingen er wel vaker op uit een eigen land. Het aantal overnachtingen ging met 28 procent omhoog. In totaal overnachtten mensen uit binnen- en buitenland 32 miljoen keer in Nederlandse accommodaties, zoals hotels en campings. Dat is 17 procent meer dan in 2020, maar 30 procent minder dan in 2019.