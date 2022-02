Omrop TIP: Het Leeuwarden van nu en twintig jaar geleden in Weromrop.tv

Van het Bonnehos naar de Vrijheidswijk

Verder zijn in het programma oude beelden van de Vegelinbuurt te zien en mag natuurlijk het beroemde Bonifatius Hospitaal niet ontbreken. Het ziekenhuis, in de volksmond het Bonnehos genoemd, werd later gesloopt.

Ook kijken we in deze serie terug op de veranderingen in de Vrijheidswijk in Leeuwarden. Hoewel de naam anders doet vermoeden was dat in 2003 geen fijne wijk om te wonen. Presentator Annet Huisman praat met bewoners van toen.

Iets geheel anders was de nieuwbouwwijk Zuiderburen met 'huisje boompje bootje.'