Olympiërs, trainers en het thuisfront: zo beleefden de Friezen de Spelen

Schaatsster Ireen Wüst uit Heerenveen schreef geschiedenis met goud op de 1.500 meter, het was haar zesde olympische goud. En het was voor het eerst dat één atleet vijf Spelen achter elkaar goud pakte. Een fantastische film, zo noemde ze haar olympische gouden medaille op die afstand. "Op dit moment heb ik het idee dat ik in een droom zit."

Schulting ook zilver en brons

Suzanne Schulting kreeg ook een zilveren medaille voor haar rit op de 500 meter. Ze was er blij mee, "maar het voelt toch ook wel als goud verliezen."

Diezelfde Schulting haalde ook een bronzen medaille binnen op de 1.500 meter. Daar baalde ze van. "Ik voelde me zó sterk vandaag", zei ze. Ze lag in goede positie, toen ze een beuk kreeg van de Chinese Yutong Han. "Als ik niet door haar de baan uit was, dan had ik ze buitenom allemaal gepakt. Ik voelde me zó sterk."

"Je bent al je snelheid kwijt, ik viel bijna":