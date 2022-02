Achtkarspelen, de enige Friese gemeente waar PVV en FvD allebei meedoen

Achtkarspelen is de enige Friese gemeente waar de PVV meedoet deze verkiezingen. Vier jaar geleden had de partij precies een zetel binnengesleept, maar in de daaropvolgende verkiezingen zijn ze populairder geworden. Met de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 werd de partij tweede in de gemeente met 17,7 procent van de stemmen.

Concurrentie tussen PVV en FvD

Of deze lijn doorzet in deze verkiezingen is onzeker. Waarschijnlijk zal de PVV dit jaar concurrentie ondervinden van Forum voor Democratie. FvD heeft geen verkiezingsprogramma naar buiten gebracht, maar wel is duidelijk dat ze geen coronamaatregelen meer willen in gemeente.

Vanuit de landelijke politiek hebben het CDA en D66 een oproep gedaan om niet samen te werken met PVV of FvD. CDA Achtkarspelen heeft al aangegeven dat ze geen samenwerking willen. "Partijen zoals FvD en PVV sluiten zichzelf uit van een samenwerking met het CDA door groepen mensen op hun afkomst te beoordelen en veroordelen", zegt lijsttrekker Jouke Spoelstra.