Nieuwe campagne in drie provincies om de grutto te beschermen

Met de slogan 'Geef de grutto een thuis om groot te worden', worden mensen geattendeerd op de hulp die deze weidevogel nu nodig heeft. Dat gebeurt onder andere met banners en uitingen op sociale media.

Daarbij past de boodschap zich aan wat de grutto's op dat moment doen. Zo wordt in de broedtijd gevraagd om de vogels met rust te laten en mogelijk komt er een 'uitzwaai-actie' als de grutto's weer terug naar het zuiden gaan.

Er wordt veel gedaan om het de grutto naar de zin te maken en die aanpak wordt ook uitgebreid in het zogenoemde aanvalsplan. Met It Fryske Gea is dit een actie van Het Groninger Landschap en Landschap Noord-Holland.

Nog meer draagvlak

"We willen nog meer draagvlak hebben voor die aanpak en alles wat daaromheen hangt, zoals de bonte weide en alles wat daar in leeft. Wij willen daar ook steun van hebben van de achterban", zegt directeur Henk de Vries van It Fryske Gea. De natuurbeheerder zoekt ook nog samenwerking met partijen die een warm hart hebben voor de grutto.