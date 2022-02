Toerismesector Fryslân in 2021 weer op niveau van voor coronacrisis

Landelijk gaat het slechter

Fryslân doet het vergeleken met de landelijke cijfers heel goed. In 2021 overnachtten zo'n 32 miljoen toeristen in Nederland, dat is nog steeds 30 procent minder dan in 2019.

In bijna alle andere provincies hadden ze nog veel last van de crisis, bijvoorbeeld in Noord-Holland lag het aantal toeristen in 2021 bijna zestig procent lager dan voor de pandemie.