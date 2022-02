Aant Jelle Soepboer (FNP): "Landelijke politiek probeert lokale verkiezingen te kapen"

Die oproep deed Aant Jelle Soepboer in it Nijsfoarum van Buro de Vries. Soepvoer is FNP-lijsttrekker in Noardeast-Fryslân en heeft schoon genoeg van deze praktijken omdat hij vindt dat lokale verkiezingen over lokale thema's moeten gaan.

Het moet gaan over woningbouw in dorpen en steden, over wel of geen brug en over wel of geen blauwe papiercontainer, vindt Soepboer. "Dát zijn onze thema's en daar gaan we ook over."

De FNP'er kreeg steun van beide andere lokale lijsstrekkers, Ronald Westenberg van D66 Weststellingwerf en Jan Willem Sietsma van CDA Tytsjerksteradiel.

Persoonlijk aangesproken

Westenberg werd na het flyeren op straat persoonlijk aangesproken op het coronabeleid van zijn partij. "Jullie spreken van vrijheid in jullie verhalen, maar vergeten dat niet-gevaccineerden door jullie toedoen op de reservebank zitten en niet echt mogen meedoen. Maar ja, politici hebben wel vaker last van een slecht geheugen."

Westenberg heeft die man uitgebreid beantwoord. Met als conclusie dat hij het als democraat spijtig vindt, dat er in zijn gemeente geen partij meedoet waarbij deze klager zich thuis kan voelen. "Kennelijk heeft niemand die moed gehad."

Onbetrouwbare schoft

CDA-lijsstrekker Jan Willem Sietsma van Tytsjerksteradiel merkt ook dat landelijke frustraties over de politiek en de politici bij hen wordt neergelegd. Zo werd hij bij het flyeren al aangesproken met de woorden 'U bent een onbetrouwbare schoft'.

Het houdt hem en andere lokale politici niet tegen om op te komen voor de belangen van hun burgers op lokaal niveau. "Wij stropen de mouwen op en gaan voor een goede opkomst op 14, 15 en 16 maart en gaan dan weer vier jaar hard aan het werk."