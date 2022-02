Friese brandweer wordt platgebeld: 'Bel alleen 112 bij acuut gevaar'

"Er komen momenteel erg veel meldingen binnen van omgewaaide schuttingen, losliggende dakpannen, loshangende takken en stormschade aan bomen", meldt de brandweer.

Eerder riep de veiligheidsregio mensen op om te bellen met het nummer 0900-0904, als de brandweer moest komen terwijl er geen haast bij was. Dat nummer wordt nu ook platgebeld, meldt de brandweer. Die roept op om alleen "bij acuut gevaar" te bellen.

"Hoe vervelend stormschade ook is, bel hiervoor eerst met een hovenier, een gespecialiseerd bedrijf, je verzekeraar, je woningcorporatie of de gemeente. Kan het wachten? Wacht dan tot de wind is gaan liggen."