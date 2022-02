Miniscule zendertjes houden Waddenvogels in de gaten: "Van seconde tot seconde"

In de toekomst wil het NIOZ de zenders beter verdelen over de vogelsoorten in de Waddenzee. "We gaan dit jaar beginnen met het volgen van de bonte strandlopers. Dat is de meest voorkomende steltloper in de Waddenzee", zegt Bijleveld. Van deze vogel is niet veel bekend: het instituut is bijvoorbeeld benieuwd op welke platen deze vogels het liefst zitten.

Er zullen echter nog meer vogelsoorten onderzocht worden. "Naast bonte strandlopers willen we ook kijken naar wulpen, kanoeten, losse grutto's, zilverplevieren", vult de onderzoeker aan. "We hopen dat we op die manier een vinger aan de pols kunnen houden bij de Waddenzee.