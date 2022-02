Schylingers 'preitsjen' komt weer tot leven op Terschelling

Annie is een van de cursusleiders op de praatavonden. Ze is met het Schylingers grootgebracht. Ze hoopt dat met deze praatavonden en later een mogelijke cursus veel mensen op het eiland het dialect weer zullen praten.

"We weten nu wie hier zijn, en als we die tegenkomen, dat we dan Schylingers kunnen praten. En dat mensen het durven te spreken en zich niet schamen om fouten te maken. Ons motto is: we lachen met elkaar, maar niet om elkaar."

Kinderen

Edith hoopt ook dat de jongere generaties en kinderen van basisscholen een lesplan kunnen krijgen om in contact te komen met het cultuurhistorisch stuk van het eiland. Maar of ze hier op tijd genoeg mee zijn, weet Edith niet.

Ze hoopt dat de mensen van de praatavonden als ze elkaar tegenkomen op straat proberen Schylingers "te preitsjen".