Terugblik op Peking: "Gouden Ireen Wüst was het hoogtepunt"

En wie voldeed niet aan de verwachtingen?

Roelof: "Antoinette de Jong en Jorrit Bergsma. Antoinette hadden we wel een medaille meer van verwacht en van Jorrit werd meer verwacht op de 10 kilometer. Volgens Jillert reed die zijn slechtste rit van het seizoen op die dag."

Andor: "Die twee wilde ik ook noemen. Bergsma heeft geen enkele medaille en dat is teleurstellend, ook als je kijkt naar dat hij dit seizoen wel goed was. Hetzelfde geldt voor Antoinette de Jong. Ze leek juist constanter en beter te zijn dit seizoen, maar ze had graag een andere kleur medaille meegenomen dan de twee bronzen."

Roelof: "Ik denk dat de meesten ook meer hadden verwacht van Sjinkie Knegt, maar zelf had ik niet op een medaille gerekend voor hem. Het had gekund, maar dan had ik dat eerder verrassend gevonden. De shorttrackmannen in zijn geheel stelden wel teleur. Daar zat geen positieve uitschieter bij."

Andor: "Nee, het shorttracken bij de mannen viel duidelijk tegen. Ik had ook meer verwacht van Itzhak de Laat. Hij had veel tegenslagen met valpartijen, maar als het je zo vaak overkomt, is het geen toeval meer. De Laat was gewoon niet goed genoeg op deze Spelen."