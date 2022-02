Sven van Beek terug bij Heerenveen: "Zat me thuis te verbijten op de bank"

Het is niet zo dat de mindere periode van Heerenveen ervoor zorgt dat het chagrijn groot is in de club. Als Van Beek klaar staat voor het interview, lacht hij nog met collega-verdediger Milan van Ewijk. "Ik ga zeker nog met een glimlach naar de club", zegt Van Beek

De 27-jarige verdediger wil de mindere prestaties echter niet bagatelliseren. "Natuurlijk weet je in welke situatie we nu zitten. Elke wedstrijd is een soort finale, we moeten punten gaan pakken. Als je geen plezier hebt in hetgeen je doet, wordt het helemaal moeilijk."