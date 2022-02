Dennis Veenker sluit Olympische Spelen in viermansbob af op 26e plaats

De Fries leverde in de derde run met piloot Ivo de Bruin en de andere remmers Janko Franjic en Jelen Franjic een plaats in ten opzichte van een dag eerder. Alleen de top twintig mag deelnemen aan de vierde en afsluitende run.

Langzamer

Het team ging in het Yanging National Sliding Centre in de derde run naar beneden in 1.00,08. Dat was de langzaamste tijd van de drie afdalingen. Ook de start was met 5,13 seconden de langzaamste van de drie. De Zuid-Koreaanse bob van Suk Youngjin wist ze daardoor te passeren.

In het klassement stond Veenker 4,83 seconden achter op de Duitser Francesco Friedrich, die na drie runs aan de leiding ging. Zoals verwacht werd hij na vier runs olympisch kampioen, voor de tweede keer op rij. Hij was met 3.54,30 de snelste in Peking. Het zilver ging naar landgenoot Johannes Lochner, brons was voor Canada, voor Justin Kripps.

Eerder werd Friedrich ook al kampioen in de tweemansbob.

Debuut

Het is voor Veenker en zijn team de eerste keer dat ze deelnemen aan de Olympische Spelen. De viermansbob kwalificeerde zich in eerste instantie niet volgens de normen van NOC*NSF, maar werd toch door de bobsleebond voorgedragen.

Na afloop zei piloot De Bruin dat hij heel trots is dat zijn ploeg na alle ups en downs op de Spelen mocht staan. "We wilden heel graag de top-20 in", zei hij tegen de NOS. "Daar hebben we voor geknokt. We hebben alles gegeven, maar het is niet gelukt. Jammer."

Veenker gaf aan niet te weten hoe dat komt, niet aan het harde werken ligt het niet zei hij.