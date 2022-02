Wedstrijd vrouwen Heerenveen gestaakt vanwege slechte kwaliteit veld

De wedstrijd is eerder ook al een keer uitgesteld, omdat er sprake was van coronabesmettingen in de selectie van Heerenveen. Nu kon de wedstrijd wel van start gaan, maar na de eerste helft werd het veld afgekeurd.

Golfbaan

Volgens woordvoerder Sharinda Smelt van sc Heerenveen kwam er water onder het kunstgras terecht. "Het leek meer op een golfbaan dan op een voetbalveld."

Het ging om het hoofdveld op het sportpark van AFC '34 in Alkmaar. Er is nog een alternatief veld bekeken, op hetzelfde sportpark, maar volgens Heerenveen was daar de conditie van het veld nog minder. Het licht zou ook niet goed genoeg zijn geweest.

"We konden de gezondheid van de speelsters niet garanderen, en dus zijn we daar niet akkoord mee gegaan."

Passen en meten

De wedstrijd moet nu op een ander moment worden uitgespeeld. Daar moet nog een datum voor worden gevonden. "Dat wordt passen en meten", zegt Smelt, omdat er meer wedstrijden ingehaald moeten worden vanwege corona.. "En de spelers moeten tussen de wedstrijden door wel voldoende rust krijgen."

Heerenveen stond op een 2-1 achterstand toen de wedstrijd gestaakt werd. De eerste twee doelpunten vielen binnen vijf minuten: Heerenveen stond al na een minuut op achterstand door een doelpunt van Sanne Koopman. Nikee van Dijk zette de ploegen drie minuten later weer naast elkaar. Net voor rust kwam Alkmaar op 2-1 door een doelpunt van Alieke Tuin.