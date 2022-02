UNIS Flyers winnen na lastige wedstrijd van Zoetermeer

De Flyers stonden na 40 seconden al op achterstand. Teris Wright zette Zoetermeer op een 1-0 voorsprong. De Flyers kwamen op gelijke hoogte door een vreemd doelpunt. Pipo Limnell schoot van grote afstand en de keeper van Zoetermeer liet de bal door zijn voeten gaan: 1-1. Dat was ook de tussenstand aan het eind van de eerste periode.

Mooie actie Pitkänen hoogtepunt

In de tweede periode waren het de Flyers die als eerste scoorden. Limnell maakte zijn tweede van de avond: 1-2. Met nog ruim acht minuten op de klok maakte Riku Pitkänen er na een mooie actie 1-3 van.

In de derde periode kwam Zoetermeer terug in de wedstrijd. Joy Turpijn scoorde uit de rebound. De marge was echter al snel weer twee. Pitkänen scoorde met een hard schot: 2-4.

De doelpunten volgden elkaar in deze fase snel op. Zoetermeer maakte na een mooie assist van Turpijn 3-4 via Mike Collard. De Flyers wisten te voorkomen dat het nog gelijk werd. De ploeg mag dus weer drie punten bijschrijven.