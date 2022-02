LDODK komt tekort tegen PKC

LDODK begon prima aan de wedstrijd en stond al snel met 0-3 voor. Daarna vocht het sterke PKC zich terug. Even ging het gelijk op, maar toen sloeg PKC een gaatje (10-6).

Te weinig kansen

De ploeg uit Gorredijk creëerde te weinig kansen en pakte te weinig rebounds. Bij rust was het 15-11.

In de tweede helft zat het er eigenlijk geen moment in voor LDODK. PKC had steeds een riante marge, De ploeg uit Papendrecht speelde ook niet geweldig, maar creëerde wel meer kansen en dat leverde ook meer doelpunten op. De wedstrijd eindigde in 23-19. LDODK lijkt daarmee kansloos voor de play-offs om het kampioenschap.