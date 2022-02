Aris breekt pas in vierde kwart tegen topploeg Leiden

Leiden speelde een sterk eerste kwart. De ploeg scoorde makkelijk en Aris kon er eigenlijk niet veel tegenover zetten. Na het eerste kwart was het 15-22. Het beeld was in het tweede kwart helemaal anders. Leiden was het even kwijt en Aris kwam dichterbij en stond zelfs even op voorsprong. Bij de rust was het echter alweer 33-37.

In het derde kwart was Leiden weer scherp. Aris deed echter aardig mee en bleef in de buurt van de nummer twee van de competitie. Na het derde kwart was het 58-68. Pas in het laatste kwart was het kwaliteitsverschil duidelijk te zien. Leiden liep uit naar 70-94.

Topscorer

Topscorer bij Aris was George Brock met 15 punten. Nigel Pruitt was goed voor 11 punten.