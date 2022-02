Zondag in Peking: Dennis Veenker als laatste Fries in actie op Olympische Spelen

Het Nederlandse team bestaat naast Veenker uit piloot Ivo de Bruin en Jelen en Janko Franjic. Veenker en zijn team staan na de eerste twee heats op de 25ste plaats in een veld van 28 deelnemers.

Om in de vierde en laatste heat mee te mogen doen, moeten ze in de derde heat in de top 20 komen. De achterstand op de nummer 20, de Braziliaanse piloot Edson Luques Bindilatti, is 0,83 seconden.

Sluitingsceremonie

Om 13.00 uur begint de sluitingsceremonie van de Spelen. Irene Schouten zal de Nederlandse vlag dragen. Nederland behaalde bij deze Spelen 17 medailles: 8 gouden, vijf zilveren en vier bronzen.

Suzanne Schulting was met vier medailles de meest succesvolle Fries. De shorttrackster pakte twee keer goud, één keer zilver en één keer brons. Ook de Friezen Ireen Wüst, Antoinette de Jong en Marijke Groenewoud komen met een medaille terug.