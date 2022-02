Drukte bij dakpannenhandel na stormnacht

"Ik kan het niet meer op het erf houden, zo druk is het", zegt dakpannenhandelaar Remmelt de Graaf.

Zoeken naar die ene pan

De berm stond vol auto's en op het terrein zelf stond een rij mensen met een dakpan onder de arm. Iedereen was op zoek naar net die ene pan die ze thuis ook op het dak hebben liggen.

Dat was nog niet zo makkelijk. "Ik heb er even hulp bij nodig want dat kan ik hier zelf echt niet vinden. Er is hier zo veel", vertelt een man.

De Graaf had familie en vrienden opgetrommeld om hem te helpen. Ook 's middags reden de klanten af en aan. En dat terwijl de zaak op zaterdag eigenlijk al om 12.00 uur sluit. "De voeten doen op het laatst zeer. Maar we kunnen het wel aan."

Veel dakpannen weggewaaid

Vanuit de hele provincie kwamen veel meldingen over dakpannen die van het dak afwaaiden. Zo raakten in Sneek dakpannen los bij het treinstation. In Hindeloopen waaiden er pannen op geparkeerde auto's. Het bleef niet bij dakpannen. In Haskerhorne waaiden dakplaten van een stal en in Leeuwarden waaide de volledige dakbedekking van huis.