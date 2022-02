Weerman waarschuwt voor nieuwe storm: "Het gaat helemaal los"

Terwijl Fryslân de schade opmaakt van de zware storm die vrijdag over de provincie raasde, kijkt Piet Paulusma vooruit. Zondag komt er weer veel wind. Het KNMI heeft zondagavond code geel afgekondigd in Fryslân.

Windkracht tien

Zo heftig als vrijdag wordt het zondag niet, zegt Paulusma, maar hij verwacht in het kust- en waddengebied wel windstoten van windkracht tien. In het IJsselmeergebied, en verder de provincie in, kunnen er windstoten komen van windkracht negen.

Maandag staat er in het waddengebied nog steeds een harde wind, met windstoten van kracht acht of negen. En daar houdt het niet mee op, zegt Paulusma.

Geregeld stormweer

"Het gaat helemaal los", zegt Paulusma. "De komende tijd, tot half maart, hebben we geregeld stormweer."

"Windkracht zeven-acht is natuurlijk anders dan negen-tien, maar de komende periode zal in het teken staan van stormachtig weer, en misschien wel stormen. Het is een teken van de onstabiliteit."

Kijk hier naar het weerbericht van Martsje Paulusma: