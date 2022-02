Eilanders kijken uit naar vermiste containers, kustwacht stopt met zoeken

Het containerschip Marcos V maakte 's ochtends vroeg melding van het verlies van de containers. Die zouden overboord zijn geslagen in de zware storm, die in de nacht van vrijdag op zaterdag over het land trok.

Weerman Piet Paulusma had eerder al gewaarschuwd voor windstoten in orkaankracht. Dat is windkracht 12. De kustwacht meldt dat de golven zo'n acht meter hoog waren.