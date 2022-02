Knap punt Buitenpost, Harkema en ONS verliezen met ruime cijfers

Buitenpost was nog dichtbij het winnende doelpunt, maar Erolind Derguti raakte in de 90ste minuut de paal. Het bleef daardoor 1-1. Door het gelijkspel heeft Buitenpost nu 18 punten. Daarmee is het vooralsnog de nummer zeven in de hoofdklasse B.

ONS verliest degradatiekraker

De wedstrijd tussen Berkum en ONS Sneek was een strijd in het onderste deel van de competitie. Het was het duel tussen de nummers 13 en 14, een zeer belangrijke confrontatie dus, maar ONS begon niet scherp. Al na 7 minuten lag de eerste bal van Berkum erin. Johnsen Bacuna schoot van dichtbij raak: 1-0.

Afstraffing

In de vijftiende minuut werd de score verdubbeld. Chris van der Meulen kon zo doorlopen aan de linkerkant van het veld en hij schoof de bal zonder problemen in het doel: 2-0. Daarmee was de lijdensweg van ONS nog lang niet voorbij.

In de 23ste minuut zorgde Julian de Ruiter voor 3-0. Drie minuten later maakte De Ruiter ook de 4-0 en nog voor de rust was het 5-0 door een benutte strafschop van Marc van der Meulen.

Schade beperkt houden

De Snekers wilden de achterstand niet te hoog op laten lopen in de tweede helft. Dat lukte lange tijd aardig, maar in de 72ste minuut kreeg Berkum weer een penalty. Marc van der Meulen scoorde ook deze keer: 6-0. Daarna werd er niet meer gescoord. ONS is nu vijftiende met 12 punten.