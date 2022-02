Veel stormschade in bossen; Staatsbosbeheer roept op om weg te blijven

Dennis Benedictus van Staatsbosbeheer Zuidoost-Fryslân ziet bijvoorbeeld veel omgewaaide sparren in de bossen van Oranjewoud. Lang niet alles is helemaal omgevallen: er hangen ook nog veel bomen tegen andere bomen aan. "Dat is levensgevaarlijk", zegt Benedictus, "de loshangende bomen hangen in andere bomen en kunnen afbreken, en het waait nog steeds."

Zaagploegen zijn druk bezig. "En we inspecteren onze terreinen hoe snel we het stormhout kunnen opruimen. Dat is een gevaarlijke klus, want het hout staat onder spanning, dat moeten experts doen en die zijn allemaal al aan het werk."