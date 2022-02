Snekers moesten woning verlaten na stormschade: "Het is één grote ravage"

"Het is echt schrikken", zegt wethouder Erik Faber. "Ook voor de mensen die het overkomt. Je voelt je thuis in een veilig huis en dan gebeurt er zoiets. Dat geeft heel veel onzekerheid en onrust. Dat gaat me het meest aan het hart, hoe gaat het nu met de mensen. Dit moet snel worden hersteld."

De meeste mensen konden naar familie, anderen zijn opgevangen in een hotel. "Dat is gelukkig goed gekomen." Faber heeft met verschillende mensen gesproken.

De Pieter Sikkesstraat is afgezet omdat het dakleer over de woningen en op de grond lag. De weg is afgezet. "Mensen zijn al in gesprek met de verzekering, want ze hebben lekkage. Ik hoop dat de verzekeringsmaatschappijen snel in actie komen."