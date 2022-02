Alex Bangura terug in De Kuip: "Het wordt een bijzondere dag"

"Ik heb er ooit weleens een benefietwedstrijd gespeeld, maar toen zat De Kuip niet vol", zegt Bangura.

"Er moet een tandje bij"

Hij weet dat Cambuur de laatste tijd de goals wat makkelijk tegen krijgt, maar ziet daarbij verder dan alleen de verdediging. "We hebben het besproken met zijn allen. Er moet in alle linies een tandje bij. Aan ons om te laten zien dat we het wel goed kunnen."

Bangura weet als geen ander dat 'de klep' van De Kuip legendarisch is. Die klep die omhoog gaat, als de spelers het veld opkomen. "Als ballenjongen was dat al een moment. Dan hoorde je het opkomstmuziekje en zag je het publiek."

"We voetballen voor de fans"

Ook voor zijn familie is de terugkeer van Alex Bangura bijzonder: "Ik ben druk bezig met het regelen van kaarten voor iedereen. Het wordt voor ons een bijzondere dag, een volle Kuip is mooi. Wij voetballen voor de fans. We hebben het ook zonder gedaan, maar dan merk je wel het verschil in beleving. Als speler voel je dat je wordt gepusht door de fans. Dus met goede moed naar de Kuip. Ik hoop dat we een goed resultaat kunnen halen."