Sven Kramer beëindigt schaatscarrière: "Het is mooi geweest"

Hij had de laatste wedstrijd graag anders gezien en heeft alles laten zien. Dat hij nooit weer een wedstrijd zal schaatsen, voelt goed.

Hij deed er alles aan om in Peking goed te zijn, maar het was niet goed genoeg. Maar dat is topsport, de concurrentie is moordend, zei de nuchtere Fries. "Ik ben niet zo sentimenteel."

Jorrit Bergsma

Bergsma, de schaatser uit Aldeboarn, noemde Bart Swings een 'verdiende winnaar', na afloop van de rit tegen de NOS. Hij gaf aan dat hij en Sven het hebben geprobeerd, maar dat ze er niet in slaagden om het te redden.

Terugkijkend op de Spelen zegt Bergsma hij dat hij flink ziek is geweest en dat er niet uitkwam wat er in zat. Na een goed seizoen in aanloop naar de Spelen had hij goede races geschaatst. Het is jammer dat dat er niet uitkwam, maar het is niet anders, zo laat Bergsma weten.