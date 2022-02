Schip verliest 26 containers op Noordzee boven Vlieland

Het kustwachtschip Guardian zoekt naar drijvende containers. Het kustwachtvliegtuig ondersteunt daarbij vanuit de lucht. Met modellen wordt berekent waar de containers naartoe drijven. Het aantal containers wordt nog uitgezocht.

Om 5.55 uur maakt het schip melding dat het vracht had verloren. Dat gebeurde op de zuidelijke vaarroute, tussen het noorden van Vlieland en ten westen van Schoorl. De Marcos V, 293 meter lang en 40 meter breed, vaart van Bremerhaven naar Rotterdam.

Containers mogelijk leeg

"De Kustwacht heeft de containers nog niet kunnen lokaliseren", zegt Edwin Granneman van de Kustwacht. Volgens hem is het ook mogelijk dat ze door de klap met het water kapot zijn geslagen en gezonken zijn. Er is al contact geweest met de reder van het schip. Wanneer het schip in Rotterdam is aangekomen, wordt de rest van de lading bekeken. Op het dek zouden meerdere containers omgeslagen zijn.

Noordelijke vaarroute

Waarschijnlijk verloor het schip de containers vanwege het ruige weer en harde wind. Het schip voer over de noordelijke vaarroute, die geschikt is voor groot vrachtverkeer.