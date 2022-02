FryslânDOK: De liefde van Lolle Rondaan en Riek Stork

Lolle zat in een verzetsgroep met als thuisbasis de boerderij Liauckama State in Sexbierum. Op 25 september 1943 overviel de knokploeg het gemeentehuis van Het Bildt in Sint Annaparochie. Daarbij werd het bevolkingsregister en een groot aantal blanco persoonsbewijzen buitgemaakt. In november 1943 werd de groep verraden en opgepakt. Er wachtte hen zware mishandeling in het beruchte Scholtenhuis in Groningen. Vijf leden van de groep, waaronder Lolle, overleefden de oorlog niet,