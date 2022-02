Geen medailles voor Kramer, Bergsma en Groenewoud bij massastart

Marijke Groenewoud schaatste in de eerste halve finale. Ze eindigde als vijfde. Het was nog spannend, want ze viel in rit, nadat een andere schaatsster haar aantikte. Ze belandde in de kussens, stond al snel weer op en kon zich weer bij het peloton voegen. Met een tussensprint haalde ze punten.

Irene Schouten startte in de tweede halve finale, en ging door naar de finale.