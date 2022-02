Ruim 115 meldingen na storm Eunice; omgewaaide bomen en afgewaaide platen

Een combinatie van storm Eunice met hoogtij zorgde vrijdagavond voor hoge waterstanden. Wetterskip Fryslân verwachtte tussen Zurich en Zwarte Haan een stand van meer dan 3 meter 40 boven N.A.P. en zette daarom dijkbewaking in.

"Beetje actie"

Twee auto's reden vrijdagavond heen en weer langs de dijk, op zoek naar eventuele schade. Dijkwacht Rients Jongema was daar een van. Hij had er zin in. "Ik vind het wel mooi, een beetje actie en wat onstuimig weer." Al rijdende doen ze de inspectie om te kijken of er schade aan de dijk is. "Ik verwacht geen problemen. Maar als er een boot losslaat en op de dijk klapt of hout, dan moet ik in actie komen." Volgens hem is het een gewone storm, hij maakt zich geen zorgen. "De dijk wordt goed onderhouden."

Meetstations hielden de hoogte van het waterpeil in de gaten.