Viermansbob met Dennis Veenker na twee runs op Spelen nog niet in top 20

In de eerste run eindigden Ivo de Bruin (piloot), Jelen Franjic, Janko Franjic en Dennis Veenker als 26ste van de 28 deelnemers. Na de tweede heat klommen ze één plekje, naar 25.

In top 20 komen

De mannen komen in de nacht van zaterdag op zondag weer in actie. Om in de vierde en laatste heat mee te mogen doen, moeten ze in de derde heat in de top 20 komen. De achterstand op de nummer 20, de Braziliaanse piloot Edson Luques Bindilatti, is 0,83 seconden.

Het doel van de viermansbob is om bij de top acht te eindigen. Op basis van de trainingen lijkt dat onmogelijk, want daarin eindigde de Nederlandse bob steeds achterin.