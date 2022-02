Ondernemer Rinsma vraagt inwoners Gorredijk niet op Opsterlands Belang te stemmen.

Het maandag weggestemde voorstel van de gemeenschap in Gorredijk voor de sporthal was volgens Van Dalen 'juridisch en financieel' niet haalbaar. De zogenoemde kopgroep' van de Gorredijksters was daar vooraf over gewaarschuwd, maar zou niet goed hebben geluisterd. De gemeenteraad zal op 28 februari praten over de 'marsroute' voor de sporthal.

Slechts drie raadsleden stemden voor

Dat de gemeenschap teleurgesteld is over het afwijzen van het eigen voorstel kan Van Dalen zich wel voorstellen. "Maar dat lag niet alleen aan ons; maar drie van de 21 raadsleden stemden maandag voor het plan van de gemeenschap."

Het verwijt dat de partij uit zou zijn op 'het pluche' vindt Van Dalen onzin. "Als je op een lijst staat, loop je altijd het risico om wel of niet gekozen te worden. Als we een keer niet in het college komen hebben we ook minder drukte. Dan zullen andere partijen merken hoe lastig en ingewikkeld besturen kan zijn in deze tijd."

De partij wacht nu opzettelijk even met de eigen campagne-activiteiten. Na de krokusvakantie gaat Opsterlands Belang beginnen met een 'positieve campagne', zo zegt van Dalen. "Met zo'n brief als van Rinsma heb je alleen verliezers. Het is niet goed voor ons, maar ook niet voor de schrijver. Je moet het in de gemeente samen doen, dat is onze inzet."